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«Новый Чернобыль»: Аваков обеспокоен экологической катастрофой в Донбассе
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«Новый Чернобыль»: Аваков обеспокоен экологической катастрофой в Донбассе 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства на своей официальной странице в Facebook.
В частности, Аваков отметил, что после относительной стабилизации ситуации в зоне боевых действий аспект экологической катастрофы становится более актуальным.
«По прогнозам экспертов, уже в скором времени экологическая ситуация в регионе может достичь «границы невозврата» и стать серьезной угрозой для экологии как Украины, так и всех соседних государств. Европа может получить у своих границ «новый Чернобыль»», — подчеркнул Аваков.
При этом он добавил, что украинская сторона не может полностью оценить ущерб, нанесенный окружающей среде на неподконтрольных Киеву территориях.
«Если вообще ничего не делать, то уже через 10 лет Украина сможет реинтегрировать только 15 тыс. квадратных километров солончаков с полностью разрушенной социальной инфраструктурой. Вопрос экологической реинтеграции Донбасса является вопросом государственной безопасности», — добавил Аваков.
Ранее сообщалось, что американская инжиниринговая компания Holtec International планирует выпускать в Украине малые ядерные реакторы и складировать радиоактивные отходы. По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Валерия Чалого, это должно создать новые рабочие места в Украине.
В 2017 году украинское правительство без обсуждения одобрило строительство скандального хранилища ядерных отходов. Рассмотренный 17 апреля комплекс из 8 законов о ядерной безопасности указывает на активную подготовку Киева к строительству масштабного ядерного могильника в чернобыльской зоне отчуждения, так как в этом году истекает срок договора с Российской Федерацией на вывоз отработанного ядерного топлива.
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