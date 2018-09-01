Глава МВД Украины назвал территорию Донбасса возможной зоной экологической катастрофы

КИЕВ, 1 сентября. / ТАСС /. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что экологическая ситуация в Донбассе несет угрозу для всей территории Украины , а также сопредельных с ней стран. Об этом он написал в субботу в своем Facebook.

Сейчас, по словам министра, Донбасс, «по сути, является зоной потенциальной экологической чрезвычайной ситуации, причины и угрозы которой следует срочно ликвидировать, пока она не охватила всю территорию Украины и сопредельных стран».

Среди потенциальных угроз он отметил «подтопление шахт, проседание грунтов, выход „мертвой“ воды и попадание ее в систему водоснабжения населения и водоемы, химическое и радиоактивное загрязнение, риск техногенных аварий». Также Аваков добавил, что каждая из них «является реальной» и «может привести к катастрофическим последствиям для всей экосистемы континента».

Экологический вопрос многократно поднимался представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на заседаниях контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Так, 12 апреля участникам встречи в Минске удалось договориться о создании специальной международной команды специалистов, которые будут заниматься изучением экологических рисков в связи с подтоплением угольных шахт в Донбассе.

При этом экологи республик по результатам мониторинга промышленных предприятий Донбасса в мае заявляли, что наиболее опасные объекты расположены на подконтрольной Киеву территории региона. По их данным, наиболее опасными объектами на подконтрольной Киеву территории являются: Авдеевский коксохимический завод, Дзержинский фенольный завод, Донецкая химико-металлургическая фабрика, Азовсталь, Константиновский химический завод, Мариупольский металлургический завод им. Ильича, а также шахты и другие предприятия.