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Кадыров прокомментировал смерть Захарченко
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Кадыров прокомментировал смерть Александра Захарченко 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о смерти главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Он заявил, что виновные в гибели «истинного народного лидера» — «коварные и подлые бандиты». Об этом он написал на своем Telegram-канале.
Глава Чеченской республики признался, что не был лично знаком с Захарченко, но неоднократно беседовал с ним по телефону. Он отозвался о погибшем как о мудром, искреннем, мужественном человеке, посвятившем себя «борьбе за свободу и справедливость». Кадыров выразил соболезнования родным и близким Захаренко и сообщил, что готов оказать любую необходимую помощь и поддержку.
«Европе, которая любит кичиться демократией, свободой слова, правами человека, нет абсолютно никакого дела до того, что власти Украины собрали у себя террористов, бандитов, уголовников, насильников, снабдили их оружием, валютой, документами, дали карт-бланш на теракты и убийства в ЛНР и ДНР», — написал Кадыров.
Глава Чечни упомянул, что Лондон и Вашингтон устраивает сложившееся положение. По его словам, западные страны стали «родным домом для сотен особо опасных преступников». Политику США в отношении Афганистана, Сирии и Ирака он назвал кощунственной.
«Я не понимаю и не приемлю такую политику и такой подход к вопросам, от решения которых зависит судьба целых народов и стран! И эти господа пытаются нам что-то советовать и подсказывать…», — так завершил свое сообщение глава Чеченской республики.
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