Кадыров прокомментировал смерть Захарченко

Кадыров прокомментировал смерть Александра Захарченко

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о смерти главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко . Он заявил, что виновные в гибели «истинного народного лидера» — «коварные и подлые бандиты». Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Глава Чеченской республики признался, что не был лично знаком с Захарченко, но неоднократно беседовал с ним по телефону. Он отозвался о погибшем как о мудром, искреннем, мужественном человеке, посвятившем себя «борьбе за свободу и справедливость». Кадыров выразил соболезнования родным и близким Захаренко и сообщил, что готов оказать любую необходимую помощь и поддержку.

«Европе, которая любит кичиться демократией, свободой слова, правами человека, нет абсолютно никакого дела до того, что власти Украины собрали у себя террористов, бандитов, уголовников, насильников, снабдили их оружием, валютой, документами, дали карт-бланш на теракты и убийства в ЛНР и ДНР», — написал Кадыров.

Глава Чечни упомянул, что Лондон и Вашингтон устраивает сложившееся положение. По его словам, западные страны стали «родным домом для сотен особо опасных преступников». Политику США в отношении Афганистана, Сирии и Ирака он назвал кощунственной.