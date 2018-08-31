СБУ официально обвинили в убийстве Захарченко

Правоохранительные органы ДНР установили личности причастных к убийству главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко . Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь главы ДНР Алена Алексеева , передает RT.

«По горячим следам правоохранителям удалось установить личности террористов. По данным силовиков, взрыв был произведён по заказу СБУ», — сказала она.

В Министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР считают, что группа совершивших теракт диверсантов была заброшена в Донецк несколько дней назад. Они узнали, где бывает глава республики, и привели свой план в исполнение.

Тем временем Telegram-канал Mash утверждает, что кафе «Сепар», где произошел взрыв, был фактически личной резиденцией Захарченко. Руководил кафе охранник Захарченко Александр Костенко , и никто посторонний не мог туда проникнуть.

«Пронести туда что-то не то, установить взрывчатку или просто запарковать заминированную машину поблизости мог только человек «с допуском», — пишет Mash.

Ранее в СБУ отвергли причастность к теракту, назвав гибель Захарченко «результатом междоусобных войн».