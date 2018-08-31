«Это праздник»: украинцы радуются смерти Захарченко

Украинские соцсети отреагировали на смерть главы ДНР Александра Захарченко

«Это праздник какой-то», — написал один из пользователей.

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«Сегодня день рождения у тещи. Я так понимаю, уже можно ничего не дарить?», — написал другой и поставил хэштег #Захарченко.

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«Захарченко и Кобзон сегодня споют дуэтом», — написал третий.

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Накануне украинские СМИ и соцсети ликовали из-за известия о смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который поддерживал ополченцев Донбасса и неоднократно выступал в Донецке.