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Советник Порошенко намекнул на причастных к взрыву в ДНР
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Советник Порошенко намекнул на причастность Украины к убийству Захарченко 

РИА Новости + ещё 7 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Советник президента Украины Юрий Бирюков намекнул на возможную причастность украинских спецслужб к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
В посте, опубликованном на странице Бирюкова в Facebook вскоре после появления сообщений о гибели Захарченко, была размещена фотография генерал-майора Игоря Лунева, командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, с подписью "Обожаю эту фотку…".
При этом в комментариях к сообщению советник Петра Порошенко заявил, что этот пост не связан с гибелью Захарченко.
Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла причастность Киева к убийству главы ДНР.

Покушение на Александра Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.
Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт".
МИД России также расценил убийство Захарченко как теракт, Следственный комитет России заявил о готовности оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Александра Захарченко, отметив, что Россия всегда будет с Донбассом.
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