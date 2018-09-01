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В ДНР подтвердили причастность Киева к убийству Захарченко
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Подозреваемые в убийстве Захарченко подтвердили причастность Киева к покушению 

Газета.Ru + ещё 55 3 часа назад
Задержанные по подозрению в причастности к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко подтвердили причастность властей Украины к покушению, сообщает агентство ДАН.
Об этом заявил и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников. Он сказал, что были задержаны несколько человек, однако не уточнил конкретное число подозреваемых.
"В результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению", — сказал и.о. главы республики.
Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что убийство Захарченко было направлено на срыв минских договоренностей.
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