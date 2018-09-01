Подозреваемых в убийстве главы ДНР допросили

Подозреваемые в убийстве главы ДНР дали показания

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников сообщил, что подозреваемые в убийстве Александра Захарченко подтвердили, что теракт планировался на Украине

«Пока перекрыты все границы, несколько человек уже задержаны, которые дали показания, в результате чего подтвердилось, что это украинская диверсия», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Ранее в пятницу советник главы ДНР Александр Казаков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко.

Лидер Донецкой народной республики погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Информацию об этом « Парламентской газете » подтвердили в пресс-службе погибшего политика.

После убийства главы ДНР стало известно, что Украина привела войска в боевую готовность. По мнению замглавы оперативного командования республики Эдуарда Басуриа, целью убийства Захарченко является дестабилизация обстановки в Донбассе.