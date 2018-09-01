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Подозреваемых в убийстве главы ДНР допросили
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Подозреваемые в убийстве главы ДНР дали показания 

Парламентская газета + ещё 53 1 час назад
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников сообщил, что подозреваемые в убийстве Александра Захарченко подтвердили, что теракт планировался на Украине.
«Пока перекрыты все границы, несколько человек уже задержаны, которые дали показания, в результате чего подтвердилось, что это украинская диверсия», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Ранее в пятницу советник главы ДНР Александр Казаков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко.
Лидер Донецкой народной республики погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Информацию об этом «Парламентской газете» подтвердили в пресс-службе погибшего политика.
После убийства главы ДНР стало известно, что Украина привела войска в боевую готовность. По мнению замглавы оперативного командования республики Эдуарда Басуриа, целью убийства Захарченко является дестабилизация обстановки в Донбассе.
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