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Ситуация в ДНР: «Киев получил обратный эффект»
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Пушилин рассказал о ситуации в ДНР после гибели Захарченко 

RT на русском + ещё 227 44 минуты назад
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе беседы с RT отметил, что одной из целей убийства главы ДНР Александра Захарченко была дестабилизация ситуации.
«Задача вот подобных действий — это дестабилизация ситуации, это, по сути, военное столкновение, и это срыв Минских соглашений, что Украине, в принципе, выгодно. Но Украина настолько уже разучилась понимать Донбасс, что она получила обратный эффект. Произошло сплочение…» — сказал он.
Пушилин добавил, что «не получилось никакой, наверное, дестабилизации и в органах управления».
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. По его словам, организаторы убийства делают ставку на дестабилизацию ситуации и на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.
RT на русском: последние новости
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