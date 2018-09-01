Названа цель убийства Захарченко

В ЛНР заявили, что убийство Захарченко направлено на срыв Минских соглашений

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было направлено на срыв Минских договоренностей. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пасечника, целью покушения была "тотальная дестабилизация" обстановки в Донбассе, попытка срыва Минских соглашений, а также дальнейшая эскалация конфликта. Он также обвинил режим президента Украины Петра Порошенко в использовании тактики "террора, запугивания и насилия". Ранее в ДНР назвали дату похорон Захарченко. 31 августа в ресторане в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.