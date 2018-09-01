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Медики рассказали о состоянии министра доходов ДНР после взрыва в кафе
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Медики рассказали о состоянии министра доходов ДНР после взрыва в кафе 

Газета.Ru + ещё 26 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Пострадавший при взрыве в Донецке Александр Тимофеев, министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача больницы, где находится министр.
Как отмечается, пострадавший Тимофеев находится в сознании.
"Его состояние средней тяжести. Он в сознании, получает необходимое лечение", — рассказал один из врачей.
По словам медика, к ним в больницу были доставлены шесть человек, пострадавших в результате взрыва. У пятерых пострадавших наблюдается положительная динамика, а пятого уже отпустили домой.
Взрыв в донецком кафе «Сепар» произошел вечером 31 августа. В результате инцидента погиб глава ДНР Александр Захарченко.
Ранее сообщалось, что в ДНР уточнили число погибших в результате взрыва в кафе Донецка.
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