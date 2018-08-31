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Врио главы ДНР вместо Захарченко стал Трапезников
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Врио главы ДНР вместо Захарченко стал Трапезников 

BFM.RU + ещё 38 14 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Временно исполняющим обязанности главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) согласно Конституции возложено на вице-премьера Дмитрия Трапезникова. Об этом официально объявлено в Донецке, где прошло экстренное заседание правительства в связи с гибелью Александра Захарченко, сообщает ТАСС.
Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, в котором он находился. Власти самопровозглашенной республики назвали это терактом. С ранением госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.
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