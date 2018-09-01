Названа дата похорон Захарченко

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников заявил, что погибший глава ДНР Александр Захарченко будет похоронен 2 сентября. Слова Трапезникова передает РИА "Новости"

"Похороны и прощание планируются на 2 сентября", — сказал Трапезников.

Он отметил, что прощальная панихида начнется в 9.00 в местном театре оперы и балета.