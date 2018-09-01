Медведев назвал Захарченко мужественным и принципиальным политиком

В телеграмме Медведева для близких Захарченко, размещенной на сайте правительства, говорится, что «Александр Захарченко никогда не изменял своим принципам, всегда и во всем шел до конца, был мужественным и принципиальным политиком». Премьер-министр подчеркнул, что «лидер Донбасса погиб в результате циничного преступления».

Напомним, что взрыв произошел в пятницу в Донецке. Кроме Захарченко при взрыве пострадали еще 11 человек.