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Медведев назвал Захарченко мужественным и принципиальным политиком
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Медведев назвал Захарченко мужественным и принципиальным политиком 

Российская Газета + ещё 64 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев высказал слова соболезнования родным и близким главы ДНР Александра Захарченко, погибшего днем ранее при взрыве в донецком кафе «Сепар».
В телеграмме Медведева для близких Захарченко, размещенной на сайте правительства, говорится, что «Александр Захарченко никогда не изменял своим принципам, всегда и во всем шел до конца, был мужественным и принципиальным политиком». Премьер-министр подчеркнул, что «лидер Донбасса погиб в результате циничного преступления».
Напомним, что взрыв произошел в пятницу в Донецке. Кроме Захарченко при взрыве пострадали еще 11 человек.
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