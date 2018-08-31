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Погиб глава ДНР Александр Захарченко
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Погиб глава ДНР Александр Захарченко 

Lenta.ru + ещё 63 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В результате взрыва в Донецке погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР. Об этом же со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
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