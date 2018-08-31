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Визит Путина на свадьбу лишил работы украинского политика
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Визит Путина на свадьбу лишил работы украинского политика 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк ушел в отставку из-за визита президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Вовка, Кнайсль «склонила колено перед Путиным». Депутат также заявил, что «доброе имя Австрии на Украине подверглось тяжелому удару».
Как написал Вовк на своей странице в Facebook, действия австрийского министра стали продолжением тенденции неуважения к Украине, которую демонстрирует Австрийская партия свободы, которую министр представляет в правительстве.
Он также заявил, что не может больше считать Австрию беспристрастным международным посредником и поэтому не может выполнять свои обязанности на посту сопредседателя группы по межпарламентским связям с Австрией.
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