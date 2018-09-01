«За глупость снова заплатит население»: Украина запретила использование вакцины с маркировкой на русском языке

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила применение вакцины, предназначенной для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Причина — маркировка на русском языке, которая запрещена нормами украинского законодательства. Между тем с начала года в стране зафиксирован уже четвёртый случай заболевания дифтерией. В Министерстве здравоохранения подтвердили, что в стране наблюдается серьёзная нехватка вакцин для профилактики этого тяжёлого инфекционного заболевания.

На Украине запретили использовать высококачественный препарат, предназначенный для борьбы с такими тяжёлыми инфекционными заболеваниями, как дифтерия, коклюш, столбняк и полиомиелит. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Минздрава 30 августа 2018 года за подписью председателя Гослекслужбы Украины Натальи Гудзь.

Официально поводом для запрета на использование лекарства стало «нарушение производителем требований законодательства Украины» — маркировка вакцины шла на иностранном (русском) языке. Теперь все продавцы препаратов обязаны снять вакцину с продажи и не предлагать её потребителям до тех пор, пока производитель не получит новое разрешение на завоз новых препаратов.

По словам специалистов, партия вакцины, которую запретили на Украине, высокого качества. И проблема — только в надписях на упаковках, которые должны быть на украинском языке.

«Насколько я понимаю, из-за дефицита лекарств производитель поставил продукцию, которая предназначалась для российского рынка, и вся «проблема» — только в языке. Наши чиновники считают, что потребитель должен понимать, что написано на упаковке, поэтому надписи должны быть исключительно на украинском. Русский же язык — иностранный и, по их мнению, население может не знать «чужого» языка», — пояснил RT источник в Министерстве здравоохранения Украины.

О том, что Украина испытывает дефицит вакцин от коклюша, дифтерии и столбняка, в конце июля 2018 года выяснили журналисты Украинских национальных новостей.

«Сейчас ситуация не лучше, нехватка прививок наблюдается в большинстве регионов страны. Их не хватает даже в частных клиниках, что приводит к срыву календарей вакцинации», — добавил источник в Минздраве Украины.

Проблема заключается в том, что прививку АКДС (от коклюша, дифтерии и столбняка) нужно ставить рождающимся детям четыре раза на протяжении определённого времени. Первый раз — в возрасте трёх месяцев, потом ещё две с интервалом в 45 дней, и последнюю, четвёртую — когда ребёнку исполнится полтора года. Если план вакцинации будет сорван, то профилактику инфекционных болезней необходимо начинать заново.

«В Министерстве здравоохранения не говорят ничего о проблемах, которые наблюдаются с нехваткой вакцин. Министр образования рассказывает, можно ли мочить манту, есть мороженое с больным горлом… Но с реальными проблемами, судя по всему, никто не хочет бороться», — рассказал RT источник в партии «Народный фронт».

По словам политолога Олега Соскина, качество и ценность лекарства определяются по его эффективности, а не по лингвистическому признаку. Но жителям Украины сложно оценить всю серьёзность сложившейся ситуации из-за недомолвок со стороны правительства.

«Все каналы подачи информации в стране контролируются лидерами олигархических кланов и правительством, поэтому население уже потеряло ориентацию и не понимает, что происходит в стране. Врачи и парламентские лидеры о проблеме ничего не говорят, а люди попросту боятся открыто высказываться и задавать власти вопросы. В результате каждый выживает сам по себе», — заявил политолог в интервью RT.

На грани эпидемии

Украинское правительство могло бы пойти навстречу и вакцинировать население теми препаратами, что есть в наличии, считает источник RT в партии «Батькивщина». Ведь речь, по его словам, идёт о безопасности целой страны.

«Подобный опыт, когда нужды людей ставили выше требования законодательства, на Украине уже есть, — говорит он. — В середине января этого года Закарпатье получило около 8 тыс. доз вакцин от кори, которые в качестве гуманитарной помощи предоставило правительство Венгрии, которому эти вакцины, в свою очередь, предоставил ЕС. Надписи на той вакцине были сделаны на немецком языке, не на украинском, но эпидемиологическая ситуация в регионе тогда была настолько сложной, что в Тячевском районе Закарпатской области на карантин были закрыты все детские учебные заведения — общеобразовательные школы, детсады, школы искусств. Разумеется, никого тогда не смутило отсутствие на лекарствах украинской маркировки».

Правда, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что та вакцина из ЕС — это контрабанда, потому что она не была растаможена, и потребовала от руководства области не использовать препарат, а дождаться официальных поставок через ЮНИСЕФ в конце февраля.

Но губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль проигнорировал требования Супрун и заявил, что гуманитарная помощь из Венгрии помогла остановить эпидемию в регионе. «Может какой-то врач поставит ей (Супрун. — RT) диагноз?» — возмутился он.

Украина действительно не может себе позволить отказаться от «чужих» препаратов. По данным Центра гражданского здоровья Минздрава Украины, второй год подряд в стране фиксируется рост заболеваемости кори.

Если в 2017 году корью на Украине заболело 4,7 тыс. человек, то за 7 месяцев 2018 года это острое инфекционное вирусное заболевание было зарегистрировано у 29,95 тыс. человек, среди которых 12,2 тыс. взрослых и 17,75 тыс. детей.

По количеству больных туберкулёзом страна занимает второе место в Европе. По словам самой Супрун, на каждые 100 тыс. граждан приходятся 100 пациентов с таким диагнозом, и каждый четвёртый случай заболевания не поддаётся лечению.

«Сейчас Украина находится на пороге эпидемии дифтерии. В этом году мы уже зафиксировали первые четыре случая болезни, и проблема заключается в том, что на Украине есть всего несколько сотен сывороток для заболевших. Так, может, дешевле и проще провести вакцинацию населения «русскоязычным» препаратом и остановить эпидемию в самом начале? Но Ульяна Супрун, видимо, придерживается другого мнения», — посетовал в беседе с RT источник в Министерстве здравоохранения Украины.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью RT отметил, что наложенный запрет — «очередная демонстрация абсурдности происходящего в стране».

«В стране — эпидемии и нехватка лекарств, особенно в маленьких городах. Поэтому решение правительства о запрете вакцины может трагически обернуться для тысяч украинских детей. Я считаю, что официальные лица, которые принимают подобные решения, должны понести в своё время наказание — уже согласно уголовному кодексу. Потому что невозможно так издеваться над рядовыми жителями Украины», — заявил Денисов.

По мнению Соскина, в основе отказа Минздрава Украины от использования вакцины могут лежать финансовые мотивы. «Главная задача этих министров — отвечать за распределение денег. Вероятно, в случае с этой вакциной от дифтерита произошёл какой-то сбой, её поставки не связаны ни с какой „своей“ группировкой и поэтому „освоить“ деньги у них не получилось. Поэтому правительство быстро придумало повод для запрета — языковой вопрос», — предположил эксперт.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью RT заявил, что руководство Украины «уже давно пренебрегает интересами своих граждан, и теперь это докатилось и до лекарств».

В свою очередь собеседник RT из партии «Самопомощь» убеждён, что уже этой осенью по вине министерства здравоохранения Украина может столкнуться с массой проблем.