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Порошенко высмеяли за «подарок» ВСУ
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«Президент-передун»: в Сети высмеяли Порошенко за передачу сертификатов ВСУ 

ТК «Звезда» + ещё 7 7 часов назад
Президент Украины разместил в Twitter видео с торжественной передачей украинским военным сертификатов на получение ракетных комплексов. Это ожидаемо развеселило пользователей Сети.
Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко из-за его записи, посвященной передаче ВСУ сертификатов на получение противотанковых комплексов. Лидер Украины разместил новость о «подарке» для армии на личной странице в twitter.
К посту Порошенко прикреплена видеозапись, на которой президент торжественно передает сертификаты военным. Предполагается, что с помощью этих документов они впоследствии смогут получить комплексы «Стугна-П» и «Корсар».
Предвыборный пафос рассмешил украинских пользователей. Некоторые свои оценки они опубликовали прямо в комментариях под записью Порошенко.
«Сертификаты передал, а ракетные комплексы не передал?», — написал Александр Кравченко в комментариях к посту.
«Скоро пожалуй, патроны к АК он будет передавать?», — выразил недоумение Сергей Супин.
«Неужели скоро выборы?», — сыронизировал пользователь Олег Рудиченко.
«Что ни сообщение, то что-то передал. Президент-передун, не иначе», — резюмировал Юрий Галько.
Ранее в распоряжении сайта телеканала «Звезда» оказался разговор российских пранкеров с главой минобороны Украины Степаном Полтораком. Беседа велась от лица Порошенко, в ее ходе компьютерный «президент» гневно упрекал министра, на что Полторак отвечал предложением написать заявление об уходе.
ТК «Звезда»: последние новости
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