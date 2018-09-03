Порошенко высмеяли за «подарок» ВСУ

Президент Украины разместил в Twitter видео с торжественной передачей украинским военным сертификатов на получение ракетных комплексов. Это ожидаемо развеселило пользователей Сети.
Наші Збройні Сили стали ще міцнішими!
Днями передав нашим військовим сертифікати на 75 протитанкових ракетних комплекси «Стугна-П» та ракетних комплекси «Корсар».
#НоваАрмія pic.twitter.com/FwFEPb6h6N— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 августа 2018 г.
Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко из-за его записи, посвященной передаче ВСУ сертификатов на получение противотанковых комплексов. Лидер Украины разместил новость о «подарке» для армии на личной странице в twitter.
К посту Порошенко прикреплена видеозапись, на которой президент торжественно передает сертификаты военным. Предполагается, что с помощью этих документов они впоследствии смогут получить комплексы «Стугна-П» и «Корсар».
Предвыборный пафос рассмешил украинских пользователей. Некоторые свои оценки они опубликовали прямо в комментариях под записью Порошенко.
«Сертификаты передал, а ракетные комплексы не передал?», — написал Александр Кравченко в комментариях к посту.
«Скоро пожалуй, патроны к АК он будет передавать?», — выразил недоумение Сергей Супин.
«Неужели скоро выборы?», — сыронизировал пользователь Олег Рудиченко.
«Что ни сообщение, то что-то передал. Президент-передун, не иначе», — резюмировал Юрий Галько.
Ранее в распоряжении сайта телеканала «Звезда» оказался разговор российских пранкеров с главой минобороны Украины Степаном Полтораком. Беседа велась от лица Порошенко, в ее ходе компьютерный «президент» гневно упрекал министра, на что Полторак отвечал предложением написать заявление об уходе.