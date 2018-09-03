«Передун»: Порошенко высмеяли за «подарок» ВСУ

«Президент-передун»: в Сети высмеяли Порошенко за передачу сертификатов ВСУ

Наші Збройні Сили стали ще міцнішими!



Днями передав нашим військовим сертифікати на 75 протитанкових ракетних комплекси «Стугна-П» та ракетних комплекси «Корсар».



#НоваАрмія pic.twitter.com/FwFEPb6h6N— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 августа 2018 г. Президент Украины разместил в Twitter видео с торжественной передачей украинским военным сертификатов на получение ракетных комплексов. Это ожидаемо развеселило пользователей Сети.

Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко из-за его записи, посвященной передаче ВСУ сертификатов на получение противотанковых комплексов. Лидер Украины разместил новость о «подарке» для армии на личной странице в twitter.

К посту Порошенко прикреплена видеозапись, на которой президент торжественно передает сертификаты военным. Предполагается, что с помощью этих документов они впоследствии смогут получить комплексы «Стугна-П» и «Корсар».

Предвыборный пафос рассмешил украинских пользователей. Некоторые свои оценки они опубликовали прямо в комментариях под записью Порошенко.

«Сертификаты передал, а ракетные комплексы не передал?», — написал Александр Кравченко в комментариях к посту.

«Скоро пожалуй, патроны к АК он будет передавать?», — выразил недоумение Сергей Супин.

«Неужели скоро выборы?», — сыронизировал пользователь Олег Рудиченко.

«Что ни сообщение, то что-то передал. Президент-передун, не иначе», — резюмировал Юрий Галько.