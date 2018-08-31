Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»

Речь идет о необычных билбордах, которые появились на улицах Киева.

На улицах Киева появились демотивирующие предвыборные билборды, на которых изображены виселицы и сообщается о том, что не имеет значение, кто в итоге победит на выборах президента Украины.

На необычную рекламу обратил внимание украинский журналист Руслан Коцаба в своем Facebook. Так, лозунги на билбордах гласят: «Действительные рейтинги кандидатов в президенты». А сопровождают данный лозунги изображения петлей от виселицы.

Коцаба отметил, что эти провокационные плакаты простояли с утра до вечера, «радуя глаз киевлян».