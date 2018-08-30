Глава МИД Италии назвал урегулирование на Украине приоритетом страны во главе ОБСЕ

"Поиск решения кризисов на и вокруг Украины — один из основных приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ. Стороны взяли на себя определенные обязательства, которые основываются на полном уважении прекращения огня и политическом переговорном процессе в рамках работы трехсторонней контактной группы и нормандского формата", — сказал Моаверо-Миланези.

Итальянский министр отметил прогресс переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном по урегулированию нагорно-карабахского территориального спора, несмотря на прошедшие в обеих странах выборы, и Приднестровского урегулирования в рамках ОБСЕ. Моаверо-Миланези отметил, что ОБСЕ должна быть площадкой для конструктивного диалога между Западом и Востоком. «Раньше идея безопасности опиралась на принцип обладания и приобретения информации, сегодня безопасность и ответ на вызовы современности зависит от обмена информации и сотрудничества», — указал министр.