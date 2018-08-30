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Глава МИД Италии назвал урегулирование на Украине приоритетом страны во главе ОБСЕ
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Глава МИД Италии назвал урегулирование на Украине приоритетом страны во главе ОБСЕ 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
РИМ, 30 августа. /ТАСС/. Поиск решения кризиса на Украине в духе соглашений нормандского формата и работы контактной группы остается приоритетом Италии во главе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Энцо Моаверо-Миланези, выступая на заседании Постоянного совета организации, сообщает пресс-служба итальянского дипломатического ведомства.
"Поиск решения кризисов на и вокруг Украины — один из основных приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ. Стороны взяли на себя определенные обязательства, которые основываются на полном уважении прекращения огня и политическом переговорном процессе в рамках работы трехсторонней контактной группы и нормандского формата", — сказал Моаверо-Миланези.
Итальянский министр отметил прогресс переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном по урегулированию нагорно-карабахского территориального спора, несмотря на прошедшие в обеих странах выборы, и Приднестровского урегулирования в рамках ОБСЕ. Моаверо-Миланези отметил, что ОБСЕ должна быть площадкой для конструктивного диалога между Западом и Востоком. «Раньше идея безопасности опиралась на принцип обладания и приобретения информации, сегодня безопасность и ответ на вызовы современности зависит от обмена информации и сотрудничества», — указал министр.
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