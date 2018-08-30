Украина не впустила российского дипломата

На Украину не пустили секретаря генконсульства России

Украинские пограничники не пустили в страну второго секретаря генконсульства России Харькове , сообщает Госпогранслужба.

«Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещён въезд на Украину», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля «Харьков-пассажирский» поездом из Москвы.

При проверке документов пограничники выяснили, что один из пассажиров является вторым секретарём генконсульства России в Харькове. По данным ведомства, в отношении россиянина действовало поручение уполномоченных госорганов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.

Имя дипломата не уточняется.