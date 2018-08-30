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Украина не впустила российского дипломата
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На Украину не пустили секретаря генконсульства России 

RT на русском + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники не пустили в страну второго секретаря генконсульства России в Харькове, сообщает Госпогранслужба.
«Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещён въезд на Украину», — говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля «Харьков-пассажирский» поездом из Москвы.
При проверке документов пограничники выяснили, что один из пассажиров является вторым секретарём генконсульства России в Харькове. По данным ведомства, в отношении россиянина действовало поручение уполномоченных госорганов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.
Имя дипломата не уточняется.
Ранее сообщалось, что МИД Украины может запретить въезд венгерскому министру.
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