Танкер «Механик Погодин» попытались обесточить на Украине

Власти Украины пытаются полностью обесточить заблокированное в порту Херсона российское судно "Механик Погодин": экипажу отказали в плановой заправке топливом. По данным владельца судна компании "В. Ф. Танкер", запаса топлива осталось на 3-4 дня.
"29 августа по неустановленным причинам в порту Херсон компания-бункеровщик отказала незаконно удерживаемому в его акватории судну "Механик Погодин" в плановой бункеровке (заправке — прим. ТАСС) топливом. Разрешение на бункеровку было заранее получено от таможенных и пограничных органов. Однако непосредственно в день проведения бункеровки по неизвестным причинам она была отменена: утром 29 августа "в связи с непредвиденно появившимися форс-мажорными обстоятельствами (отсутствие ресурса)" поставщик топлива дал неожиданный письменный отказ. Несмотря на введенный режим строгой экономии, находящегося на судне в настоящий момент запаса дизельного топлива хватит максимум до 3-4 сентября", — говорится в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение ТАСС.