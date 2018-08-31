Танкер «Механик Погодин» попытались обесточить на Украине

ТАСС: последние новости

На Украине запретили партию вакцины из-за инструкции на русском языке

Нацсовет Украины по ТВ вынес предупреждение телеканалу NewsOne за комментарий об оружии РФ

МИД Украины подготовил все необходимые документы для расторжения договора о дружбе с РФ