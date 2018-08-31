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Танкер «Механик Погодин» попытались обесточить на Украине
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Судовладелец «Механика Погодина» заявил о попытках Украины обесточить танкер 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: Липунов Г.А./Public Domain/Wikipedia
Власти Украины пытаются полностью обесточить заблокированное в порту Херсона российское судно "Механик Погодин": экипажу отказали в плановой заправке топливом. По данным владельца судна компании "В. Ф. Танкер", запаса топлива осталось на 3-4 дня.
"29 августа по неустановленным причинам в порту Херсон компания-бункеровщик отказала незаконно удерживаемому в его акватории судну "Механик Погодин" в плановой бункеровке (заправке — прим. ТАСС) топливом. Разрешение на бункеровку было заранее получено от таможенных и пограничных органов. Однако непосредственно в день проведения бункеровки по неизвестным причинам она была отменена: утром 29 августа "в связи с непредвиденно появившимися форс-мажорными обстоятельствами (отсутствие ресурса)" поставщик топлива дал неожиданный письменный отказ. Несмотря на введенный режим строгой экономии, находящегося на судне в настоящий момент запаса дизельного топлива хватит максимум до 3-4 сентября", — говорится в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение ТАСС.
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