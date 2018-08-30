Ещё
Порошенко признан самым влиятельным украинцем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Царский" подарок Путину, признание Кудрина и другие события дня
"Царский" подарок Путину, признание Кудрина и другие события дня

Порошенко признан самым влиятельным украинцем 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев. Второе и третье место досталось олигарху Ринату Ахметову и главе МВД Арсену Авакову.
Четвёртую строчку заняла лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Замкнул пятёрку лидеров совладелец финансово-промышленной партии группы «Приват» Игорь Коломойский.
Также в список самых влиятельных людей на Украине попала посол США Мари Йованович.
Рейтинг был составлен 83 экспертами местного издания «Новое время» уже в 12-й раз.
Чаще всего в списке встречаются имена миллиардеров и чиновников, уточняют «Аргументы недели».
Ранее News.ru писал, что президент Украины в ходе совещания с украинскими послами в иностранных государствах заявил, что в ближайшее время МИД страны должен предоставить ему пакет документов для начала процесса разрыва соглашения.
News.ru: последние новости
Украинцам посоветовали увозить родственников из России Тимошенко пойдет на президентские выборы Украина накажет Россию за Крымский мост санкциями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Медведевым что-то не так»249
Названа причина смерти Кобзона151
Умер муж Матвиенко391
Подсчитано наследство Кобзона221
Британцы бросились «преследовать» судно РФ в Ла-Манше43
Видео
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:27
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Общество Украина
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение