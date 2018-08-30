Порошенко признан самым влиятельным украинцем

Также в список самых влиятельных людей на Украине попала посол США Мари Йованович

Рейтинг был составлен 83 экспертами местного издания «Новое время» уже в 12-й раз.

Чаще всего в списке встречаются имена миллиардеров и чиновников, уточняют «Аргументы недели».