Порошенко признан самым влиятельным украинцем 

Президент Украины Пётр Порошенко возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев. Второе и третье место досталось олигарху Ринату Ахметову и главе МВД Арсену Авакову.
Четвёртую строчку заняла лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Замкнул пятёрку лидеров совладелец финансово-промышленной партии группы «Приват» Игорь Коломойский.
Также в список самых влиятельных людей на Украине попала посол США Мари Йованович.
Рейтинг был составлен 83 экспертами местного издания «Новое время» уже в 12-й раз.
Чаще всего в списке встречаются имена миллиардеров и чиновников, уточняют «Аргументы недели».
Ранее News.ru писал, что президент Украины в ходе совещания с украинскими послами в иностранных государствах заявил, что в ближайшее время МИД страны должен предоставить ему пакет документов для начала процесса разрыва соглашения.