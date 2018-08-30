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На Украине шахтёры провели митинг
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На Украине шахтёры провели митинг у здания Львовской областной администрации 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шахтёры предприятия «Львовуголь» устроили акцию протеста возле здания областной администрации с требованием выплатить долги по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Горняки требовали выплаты задолженности по зарплате, налаживания сбыта добытого угля и своевременного расчёта за уже отгруженную товарную продукцию», — написал он в Facebook​​​.
По его словам, задолженность по заработной плате составляет 81 миллион гривен.
Ранее в Государственной службе статистики Украины заявили, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в стране достигла показателя в 2,7 млрд гривен.
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