На Украине шахтёры провели митинг у здания Львовской областной администрации

Шахтёры предприятия «Львовуголь» устроили акцию протеста возле здания областной администрации с требованием выплатить долги по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Горняки требовали выплаты задолженности по зарплате, налаживания сбыта добытого угля и своевременного расчёта за уже отгруженную товарную продукцию», — написал он в Facebook​​​.

По его словам, задолженность по заработной плате составляет 81 миллион гривен.

Ранее в Государственной службе статистики Украины заявили, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в стране достигла показателя в 2,7 млрд гривен.