Ещё
Раскрыты детали убийства Захарченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности убийства Захарченко 

Lenta.ru + ещё 113 1 час назад
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного внутри кафе «Сепар» в Донецке. Об этом в субботу, 1 сентября, заявил его советник Александр Козаков, передает РИА Новости.
«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев», — рассказал Козаков.
По его словам, взрывное устройство могли установить в кафе вечером в четверг, 30 августа. Козаков также высказал мнение, что к покушению, вероятно, причастны люди, которые ранее готовили нападения на командиров ополчения Арсена Павлова с позывным «Моторола» и Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви».
Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Также погиб охранник Захарченко, еще 11 человек пострадали. В частности, в настоящее время в тяжелом состоянии находится министр Тимофеев.
Задержанные по подозрению в причастности к преступлению признались, что имела место диверсия со стороны Киева. В Службе безопасности Украины предполагают, что к покушению причастны российские спецслужбы.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии84
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Премьер-министр ЛНР сбежал после убийства Захарченко
Лавров занял жесткую позицию после убийства Захарченко460
Назван инициатор убийства Захарченко609
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1419
Определено местоположение убийц Захарченко
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение