Тимошенко пойдет на президентские выборы

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко объявила о своих планах баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах. При этом политик не планирует объединяться с другими политическими силами.

«Мы пойдем единой командой — партией «Батькивщина» — и, безусловно, я буду баллотироваться на президентских выборах», — говорится в заявлении на сайте Тимошенко.

Экс-премьер подчеркнула, что в ходе предвыборной гонки представит «план действий, четкие и конкретные позиции первых 100 дней работы нового президента».

«Если за 100 дней я этого не сделаю, то положу ключи от Банковой, и — уйду», — добавила она.

Ранее Тимошенко предложила изменить форму правления на Украине с президентской на парламентскую, которая, по мнению политика, действует в большинстве развитых и успешных стран. Новую модель она призвала внести в Конституцию как можно скорее.