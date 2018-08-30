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Тимошенко пойдет на президентские выборы
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Тимошенко пойдет на президентские выборы 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Сайт Юлии Тимошенко
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко объявила о своих планах баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах. При этом политик не планирует объединяться с другими политическими силами.
«Мы пойдем единой командой — партией «Батькивщина» — и, безусловно, я буду баллотироваться на президентских выборах», — говорится в заявлении на сайте Тимошенко.
Экс-премьер подчеркнула, что в ходе предвыборной гонки представит «план действий, четкие и конкретные позиции первых 100 дней работы нового президента».
«Если за 100 дней я этого не сделаю, то положу ключи от Банковой, и — уйду», — добавила она.
Ранее Тимошенко предложила изменить форму правления на Украине с президентской на парламентскую, которая, по мнению политика, действует в большинстве развитых и успешных стран. Новую модель она призвала внести в Конституцию как можно скорее.
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