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Капитана «Норда» будут судить как гражданина Украины
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Капитана «Норда» будут судить как гражданина Украины 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дело против капитана захваченного Украиной судна "Норд" направлено в Апелляционный суд Киева. Об этом сообщает генеральная прокуратура сопредельного государства.
"Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, будучи капитаном на судне "Норд", нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, методом выхода судна из закрытого морского порта "Керчь" в Крыму. Кроме того, не имея действительных разрешительных документов на проведение промышленного вылова биоресурсов, гражданин Украины с помощью указанного судна совершил незаконный рыбный промысел в Азовском море", — сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Крымское судно "Норд" с 10 членами экипажа на борту было задержано в марте украинскими пограничниками в Азовском море. Моряки стали фигурантами административных дел, а в отношении капитана возбудили уголовное дело ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), ему также предъявили подозрение в незаконной ловле рыбы.
Вчера, 29 августа появилась информация о том, что на Украине закрыли судебные дела против других членов экипажа судна "Норд".
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