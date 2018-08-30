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Гражданство Молдавии можно купить в обмен на инвестиции
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Гражданство Молдавии можно купить в обмен на инвестиции 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает издание UBR.ua.
«Правительство Молдовы утвердило механизм предоставления гражданства республики в обмен на инвестиции. Согласно расчетам властей, это позволит привлечь в экономику республики не менее 1,3 млрд евро до 2024 года», — говорится в публикации.
Подчеркивается, что в новой программе предоставления гражданства могут принять участие лица, не имеющие обвинения Международным уголовным судом, не подвергавшиеся уголовным преследованиям Интерпола, не представляют потенциальной угрозы независимости или национальной безопасности Молдовы, не имеют доходов от преступной деятельности и не имели обвинений в совершении террористических преступлений.
Желающему получить молдавское гражданство необходимо внести безвозвратный вклад в Фонд государственных инвестиций для устойчивого развития минимум 100 тысяч евро. При наличии супруга или супруги вклад увеличивается в полтора раза — 250 тысяч евро в одну из стратегических отраслей страны. В этом случае на гражданство могут претендовать и другие члены его семьи.
Однако оппозиция республики, Европейская комиссия подвергли критике данную инициативу. Так, в Брюсселе опасаются, что таким образом получить гражданство Молдовы могут люди, имеющие сомнительную репутацию в других странах. Кроме того, это позволит им выезжать в Евросоюз без виз.
Однако ранее сообщалось, что в связи с введением новой Системы авторизации въезда в Европу (ETIAS) в скором времени гражданам порядка 60 стран, имеющих безвизовый режим с Европейским союзом, необходимо будет дополнительно получать специальное разрешение для поездки. Это касается граждан Украины, Молдавии, Грузии и Великобритании.
На данный момент для въезда на территорию Евросоюза украинцам необходимо показать пограничнику биометрический паспорт, а также обратный билет, бронь номера в отеле, страховку и документ о наличии денег на расходы. Такие же правила действуют для граждан Грузии и Молдавии.
Ранее сообщалось, что пограничники Украины и Молдовы задержали мошенников, которые осуществляли изготовление и сбыт поддельных паспортов граждан стран Евросоюза на территории этих государств.
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