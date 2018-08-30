Гражданство Молдавии можно купить в обмен на инвестиции

Об этом сообщает издание UBR.ua.

«Правительство Молдовы утвердило механизм предоставления гражданства республики в обмен на инвестиции. Согласно расчетам властей, это позволит привлечь в экономику республики не менее 1,3 млрд евро до 2024 года», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что в новой программе предоставления гражданства могут принять участие лица, не имеющие обвинения Международным уголовным судом, не подвергавшиеся уголовным преследованиям Интерпола , не представляют потенциальной угрозы независимости или национальной безопасности Молдовы, не имеют доходов от преступной деятельности и не имели обвинений в совершении террористических преступлений.

Желающему получить молдавское гражданство необходимо внести безвозвратный вклад в Фонд государственных инвестиций для устойчивого развития минимум 100 тысяч евро. При наличии супруга или супруги вклад увеличивается в полтора раза — 250 тысяч евро в одну из стратегических отраслей страны. В этом случае на гражданство могут претендовать и другие члены его семьи.

Однако оппозиция республики, Европейская комиссия подвергли критике данную инициативу. Так, в Брюсселе опасаются, что таким образом получить гражданство Молдовы могут люди, имеющие сомнительную репутацию в других странах. Кроме того, это позволит им выезжать в Евросоюз без виз.

Однако ранее сообщалось, что в связи с введением новой Системы авторизации въезда в Европу (ETIAS) в скором времени гражданам порядка 60 стран, имеющих безвизовый режим с Европейским союзом, необходимо будет дополнительно получать специальное разрешение для поездки. Это касается граждан Украины, Молдавии, Грузии и Великобритании.

На данный момент для въезда на территорию Евросоюза украинцам необходимо показать пограничнику биометрический паспорт, а также обратный билет, бронь номера в отеле, страховку и документ о наличии денег на расходы. Такие же правила действуют для граждан Грузии и Молдавии.

Ранее сообщалось, что пограничники Украины и Молдовы задержали мошенников, которые осуществляли изготовление и сбыт поддельных паспортов граждан стран Евросоюза на территории этих государств.