Украинцам посоветовали перевезти родственников из РФ

Украинцам посоветовали вывозить родственников из России

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян посоветовал людям, родственники которых живут в России , пригласить их переехать на Украину . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Прямой».

По мнению министра, украинцы должны перевезти российских родственников, так как на Украине безопаснее, а ситуация с экологией — лучше.

Ранее Омелян заявил о подписании «исторического документа» о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с РФ.

Министр заявил, что после вступления в силу новых правил «в Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена».