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Украинцам посоветовали перевезти родственников из РФ
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Украинцам посоветовали вывозить родственников из России 

Рамблер + ещё 5 33 минуты назад
Фото: Reuters
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян посоветовал людям, родственники которых живут в России, пригласить их переехать на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Прямой».
По мнению министра, украинцы должны перевезти российских родственников, так как на Украине безопаснее, а ситуация с экологией — лучше.
Ранее Омелян заявил о подписании «исторического документа» о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с РФ.
Министр заявил, что после вступления в силу новых правил «в Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена».
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