Зачем Порошенко новый большой конфликт с Россией

Порошенко провоцирует новый большой конфликт с Россией

Украина на фоне разговоров о разрыве Договора о дружбе с Россией решила заняться милитаризацией Азовского моря, нарастив там свою корабельную группировку. Некоторые сорвиголовы в Киеве даже призвали вспомнить опыт Второй мировой войны для противостояния силам ВМФ РФ. Чем могут обернуться подобные шаги украинских властей?

Украина решила нарастить свою военную мощь на азовском направлении.

«В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря», — заявил командующий украинских ВМС Игорь Воронченко.

Накануне «полпред президента Украины в Крыму» Борис Бабин тоже высказался за усиление военной составляющей, а также анонсировал отмену договора с Россией по использованию Азовского моря (его подписали Леонид Кучма Владимир Путин в 2003 году), а заодно и соглашения 1993 года по рыболовству в этом море.

Впрочем идеям Порошенко, Турчинова и Воронченко на Украине нашлись и критики.

«Малыми артиллерийскими катерами эту проблему не решить», — заявил экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, отметив, что нужно сначала проанализировать ситуацию и сделать «домашние заготовки».

«Группировка, которая будет выполнять задачу на приморском фланге, должна быть разнородной. У руководителя этой группировки должна быть возможность маневра силами и компенсации недостатков одного вида или рода вооруженных сил другим. При этом необходимо вспомнить опыт Второй мировой — минные заграждения, минно-артилерийские позиции, использование авиации в борьбе с морскими целями и многое другое», — заметил он.

Однако бывший командующий Черноморским флотом (1998–2002) РФ адмирал Владимир Комоедов выразил сомнение, что у украинцев есть подобный опыт.

«Вот у СССР он был. Заявления Гайдука — это все пугалки непонятные. Надо как-то поспокойнее относиться к этому», — заявил он газете ВЗГЛЯД.

Что же касается самого наращивания военных сил на Азове, у Украины просто нет таких возможностей, отметил Комоедов.

«Откуда они ее возьмут? Из космоса или из воздуха? Я даже не знаю, какие надо усилия приложить, чтобы создать там корабельную группировку», — подчеркнул адмирал.

Живущий в Севастополе бывший начальник штаба Черноморского флота РФ вице-адмирал Петр Святашов и вовсе назвал планы Украины «бредом». По его словам, глубина Азовского моря не позволяет там наращивать корабельные группировки. Но главная проблема Киева заключается в отсутствии должного финансирования. Вице-адмирал пояснил, что все возможные задачи на Азове решаются катерами пограничной службы.

«Возможно, только морскую пехоту перебросят», — заявил Святашов газете ВЗГЛЯД, добавив, что при этом неясно, каким образом могут быть переброшены морпехи. «Пехота должна доставляться десантными средствами, которых у Украины нет», — указал он.

«Никакой угрозы это представлять не будет. Это просто недружелюбная политика Украины. У России в ответ на это есть средства воздушной защиты и авиация. Нашим пограничникам нужно не допускать ситуации в отношении ареста наших судов», — подытожил собеседник.

Россия должна адекватно реагировать на происходящее и усиливать пограничный наряд сил, морскую охрану, отметил в свою очередь Владимир Комоедов. Он уверен, что для этого даже не понадобится привлекать силы Черноморского флота и не исключил использование авиации. «Азовское море — это зона господства России как в воздухе, так и на воде», — подчеркнул адмирал.

Что касается денонсации соглашения по Азову, то в этом случае Украина навредит сама себе.

«Это примерно та же ситуация, как с железнодорожным сообщением. Мы построили свою дорогу и спокойно доставляем пассажиров и грузы в обход Украины. Для нас денонсация ничем не грозит», — выразил мнение Петр Святашов.

Впрочем, он не исключил, что России придется выделить дополнительные средства, чтобы контролировать судоходство и рыболовство.

«Рыболовство там в мелких масштабах, если смотреть на промышленном уровне. Поэтому денонсация — это только головная боль для Киева. Это глупости, которые они творили и творят. Украинская удаль ни к чему хорошему не приведет. Украина сама себя загоняет в тупик, рубит сук, на котором сидит, ведь это еще больше ударит по экономике страны», — посочувствовал Киеву Святашов.

Владимир Жарихин. Киев собирается интернализировать Азовское море, представить возможность заходить в него военным судам других стран, предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ