Соцсети высмеяли дочерей Порошенко

Российские пользователи социальных сетей высмеяли дочерей президента Украины Петра Порошенко , не поступивших ни в один из местных вузов.

Накануне украинские СМИ обратили внимание, что Александра и Евгения Порошенко не числятся в списках поступивших ни в один из вузов страны.

Минувшей весной двойняшки Порошенко выпустились из британского колледжа «Конкорд», однако в августе были замечены на Украине во время торжеств по случаю Дня независимости.

«Ищете их в Англии или США», — спрогнозировал один из пользователей соцсетей.

Тогда ищете их в Англии или США. — Роман Борисов (@r_borisov) 30 августа 2018 г.

По словам другого, причиной непоступления девушек может быть либо низкое качество образования на Украине, либо необразованность их самих.

Одно из двух — или на Украине образование никакое, или дочери Порошенко не блещут:)— Сергей Казаков (@swkazak) 30 августа 2018 г.

Еще один предположил, что Александре и Евгении было не до образования, так как они «много папе помогали страну реформировать».

Не справились с тестовыми заданиями? Наверное, много папе погогали страну реформировать. — ElenaBoer (@ElenaBoer) 30 августа 2018 г.

«Новостью бы было, если бы они после британского колледжа взяли и поступили в украинский вуз», — отметил другой.