Соцсети высмеяли дочерей Порошенко 

Российские пользователи социальных сетей высмеяли дочерей президента Украины Петра Порошенко, не поступивших ни в один из местных вузов.
Накануне украинские СМИ обратили внимание, что Александра и Евгения Порошенко не числятся в списках поступивших ни в один из вузов страны.
Минувшей весной двойняшки Порошенко выпустились из британского колледжа «Конкорд», однако в августе были замечены на Украине во время торжеств по случаю Дня независимости.
«Ищете их в Англии или США», — спрогнозировал один из пользователей соцсетей.
По словам другого, причиной непоступления девушек может быть либо низкое качество образования на Украине, либо необразованность их самих.
Одно из двух — или на Украине образование никакое, или дочери Порошенко не блещут:)— Сергей Казаков (@swkazak) 30 августа 2018 г.
Еще один предположил, что Александре и Евгении было не до образования, так как они «много папе помогали страну реформировать».
Не справились с тестовыми заданиями? Наверное, много папе погогали страну реформировать. — ElenaBoer (@ElenaBoer) 30 августа 2018 г.
«Новостью бы было, если бы они после британского колледжа взяли и поступили в украинский вуз», — отметил другой.