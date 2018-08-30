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Соцсети высмеяли дочерей Порошенко
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Соцсети высмеяли дочерей Порошенко 

Рамблер 1 час назад
Российские пользователи социальных сетей высмеяли дочерей президента Украины Петра Порошенко, не поступивших ни в один из местных вузов.
Накануне украинские СМИ обратили внимание, что Александра и Евгения Порошенко не числятся в списках поступивших ни в один из вузов страны.
Минувшей весной двойняшки Порошенко выпустились из британского колледжа «Конкорд», однако в августе были замечены на Украине во время торжеств по случаю Дня независимости.
«Ищете их в Англии или США», — спрогнозировал один из пользователей соцсетей.
По словам другого, причиной непоступления девушек может быть либо низкое качество образования на Украине, либо необразованность их самих.
Еще один предположил, что Александре и Евгении было не до образования, так как они «много папе помогали страну реформировать».
«Новостью бы было, если бы они после британского колледжа взяли и поступили в украинский вуз», — отметил другой.
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