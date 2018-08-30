Дочерей Порошенко заподозрили в непатриотичности

Украина отпадает: где будут учиться дочери Порошенко

Имен дочерей президента Украины Петра Порошенко Евгении и Александры нет в списках Единой государственной электронной базы по вопросам образования. На сайте данного сервиса можно узнать, кто из украинских абитуриентов смог поступить в высшее учебное заведение. В пресс-службе первой леди Украины Марины Порошенко пообещали до начала учебного года обнародовать информацию о том, где Евгения и Александра будут получать высшее образование.

Дочери президента Украины Петра Порошенко Евгения и Александра не поступили ни в один украинский вуз — их имен нет в списках Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

На сайте данного сервиса можно узнать, кто из украинских абитуриентов смог поступить в высшее учебное заведение. В этом году 18-летние дочери Порошенко окончили британский Concord College.

В пресс-службе первой леди Украины Марины Порошенко пообещали до начала учебного года обнародовать информацию о том, где Евгения и Александра будут получать высшее образование.

«До начала учебного года мы обнародуем информацию», — сказала пресс-секретарь жены украинского президента Инна Битюк.

Украинские СМИ также отмечают, что брат девочек, депутат Алексей Порошенко , получил высшее образование в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) и Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции

При этом сестры Порошенко живут в Киеве — неделю назад они с матерью праздновали на улицах украинской столицы День независимости Украины, передает ФАН.

Тремя неделями ранее украинские СМИ со ссылкой на электронную декларацию президента сообщали о том, что Петр

Порошенко подарил своему сыну, народному депутату от блока «Солидарность» Алексею Порошенко, более 1 млн гривен и часть прав на 9,5 млн гривен на жилой дом в поселке Козин Киевской области.

В документе указывается, что это жилой дом с надворными настройками общей площадью 1331,7 кв.м. В декларации Петра Порошенко от 2017 года указывалось, что 100% дома принадлежало ему. Также отмечалось, что в момент покупки недвижимость стоила 30 млн гривен.

В мае прошлого года Петр Порошенко прокомментировал фотографию своего младшего сына, на которой он позирует в футболке с надписью «Russia». По словам украинского лидера, данная футболка являлась костюмом молодого человека на праздник Хэллоуин.

«Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение абсолютно неприемлемым. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин я считаю, что это нехорошо», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что не хочет видеть собственных детей «мажорами», отметив свои с супругой попытки «сделать все возможное для того, чтобы их воспитывать в абсолютно жестких условиях, правилах, нагрузках».

В 2015 году сообщалось, что жена Алексея Порошенко заработала в 10 раз больше своего мужа. Нардеп задекларировал 123 тыс. грн, все его доходы — это заработная плата.

Жена сына Порошенко — тогда еще Юлия Алиханова — которая работала топ-менеджером в консалтинговой фирме McKinsey & Company, заработала 1,293 млн грн. Из них 1,21 млн — это зарплата, а 79 тыс. грн — прочие доходы.

Осенью 2017 года Александру Авакову — сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова — было предъявлено обвинение в коррупции (статья 191 УК Украины: «Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»). Дело касается растраты при закупке рюкзаков для Нацгвардии на средства украинского МВД в начале 2015 года.

По версии следствия, задержанные были причастны к закупке за счет Министерства внутренних дел Украины шести тысяч рюкзаков по цене существенно выше среднерыночной. При этом товар не был поставлен вовремя и не отвечал требованиям, установленным МВД Украины, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн, передает НСН.

По информации пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины, еще в феврале 2017 года дело о «рюкзаках Авакова» находилось на завершающей стадии расследования. Сына министра, Александра, связывают с компанией «Днипровенд», которая стала монопольным поставщиком тактических рюкзаков.

Среди материалов уголовного дела есть видеозапись, на которой, по утверждению НАБУ, человек, похожий на Александра Авакова, обсуждает с другим злоумышленником детали коррупционной сделки.