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Киев обвинили в подготовке теракта
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В ЛНР обвинили Киев в подготовке теракта на КПП «Станица Луганская» 

РИА Новости + ещё 1 57 минут назад
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило Киев в подготовке теракта на единственном пункте пропуска "Станица Луганская" между территорией подконтрольной ВС Украины и ЛНР.
Ранее пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации сообщила, что контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПП "Станица Луганская" со 2 по 7 сентября. Закрытие пункта пропуска связано с проведением ремонтных работ. Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по Донбассу не принимала решения о закрытии КПП.
"По имеющейся информации, после завершения ремонтных работ на пункте пропуска у Станицы Луганской СБУ готовится совершить подрыв моста, через который ежедневно проходят тысячи человек", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
В МГБ добавили, что украинской стороной подготовлены группы провокаторов для создания конфликтной ситуации на мосту с целью максимального скопления людей. По данным ведомства, после этого будет совершен взрыв, ответственность за который переложат на ЛНР.
"МГБ получены поименные списки украинских и иностранных журналистов, которые будут привлечены к освещению спланированной спецслужбами Украины трагедии", — сообщили в МГБ. В ведомстве добавили, что список журналистов опубликован на сайте МГБ ЛНР.
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