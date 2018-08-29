Киев обвинили в подготовке теракта

В ЛНР обвинили Киев в подготовке теракта на КПП «Станица Луганская»

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило Киев в подготовке теракта на единственном пункте пропуска "Станица Луганская" между территорией подконтрольной ВС Украины и ЛНР.

Ранее пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации сообщила, что контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПП "Станица Луганская" со 2 по 7 сентября. Закрытие пункта пропуска связано с проведением ремонтных работ. Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по Донбассу не принимала решения о закрытии КПП.

"По имеющейся информации, после завершения ремонтных работ на пункте пропуска у Станицы Луганской СБУ готовится совершить подрыв моста, через который ежедневно проходят тысячи человек", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

В МГБ добавили, что украинской стороной подготовлены группы провокаторов для создания конфликтной ситуации на мосту с целью максимального скопления людей. По данным ведомства, после этого будет совершен взрыв, ответственность за который переложат на ЛНР.