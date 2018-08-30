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Россия стала лидером по инвестициям в Украину в первой половине 2018 года
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Россия стала лидером по инвестициям в Украину в первой половине 2018 года 

РИА Новости + ещё 1 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину больше, чем все другие страны, в частности 436 миллионов долларов, или 36 процентов от общих иностранных инвестиций. Об этом свидетельствует отчет Государственной службы статистики Украины.
В общей сложности за этот период на Украину поступило 1,259 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.
Помимо России, на Украину также поступили инвестиции из Кипра (219 миллионов долларов), Нидерландов (207,7 миллиона долларов), Австрии (58,7 миллиона долларов), Польши (54,1 миллиона долларов), Франции (46,9 миллиона долларов) и Великобритании (43,4 миллиона долларов).
Больше всего инвестиций, в частности 750 миллионов долларов, или 59,6 процента, направлены в финансовую и страховую деятельность, 9,6 процента — в оптовую и розничную торговлю, 8,2 процента — в промышленность, в сферу информации и телекоммуникации — 7,9 процента.
При этом выбыло 278,7 миллиона долларов, а положительная переоценка составила 58,6 миллиона долларов.
Чистый приток средств на Украину по финансовому счету за январь-июнь 2018 года составил 922 миллиона долларов, что на 30,8 процента меньше, чем годом ранее, или на 28,6 процента меньше, чем в январе-июне 2017 года.
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