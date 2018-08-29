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Дочери Порошенко не поступили в украинские вузы
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Дочери Порошенко не поступили в украинские вузы 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: соцсети
Дочери президента Украины Петра Порошенко 18-летние Евгения и Александра не поступили ни в один из вузов страны, пишет Life.ru со ссылкой на украинские СМИ.
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Евгении и Александры не оказалось в списке абитуриентов Единой государственной электронной базы по вопросам образования, где содержится информация о всех поступивших в вузы.
СМИ предполагают, что девушки будут учиться за границей, как и их старший брат Алексей, который окончил Лондонскую школу экономики и политических наук и Европейский институт управления бизнесом во Франции.
Пресс-служба супруги президента Украины Марины Порошенко пообещала обнародовать информацию об обучении Евгении и Александры до начала учебного года.
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