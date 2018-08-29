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Украинский телеканал похвалил Россию и поплатился
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Украинский телеканал хорошо отозвался о России 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Украинский телеканал NewsOne хорошо отозвался о достижениях российской авиации в Росиси и получил за это предупреждение от властей. Положительный комментарий озвучил ведущий передачи «Мировая политика с Олегом Волошиным», из-за чего его заподозрили в нарушении закона «О телевидении и радиовещании».
Во время демонстрации кадров достижений авиации России в Сирии Волошин заявил: «Нравится — не нравится, но это есть мощь». Из-за чего телеканал получил взыскание Нацсовета по вопросам радиовещания и телевидения Украины, сообщает «Укринформ».
В комментарии журналиста Нацсовет усмотрел нарушение части закона, которая не допускает трансляцию передач, содержащих «популяризацию или пропаганду правоохранительных органов, армии, других военных или силовых формирований государства-агрессора».
Ранее News. ruсообщал, что первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о своём отношении к жителям страны. Он разочаровался в том, что украинские граждане со свободой выбора не начали «творить новую политическую жизнь».
Экс-глава государства заявил, что украинские политики стали «исполнять заказы» и «служить неправдой» своим покровителям, а эрудированной патриотической элиты так и не появилось.
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