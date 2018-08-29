Украинский телеканал похвалил Россию и поплатился

Украинский телеканал хорошо отозвался о России

Украинский телеканал NewsOne хорошо отозвался о достижениях российской авиации в Росиси и получил за это предупреждение от властей. Положительный комментарий озвучил ведущий передачи «Мировая политика с Олегом Волошиным », из-за чего его заподозрили в нарушении закона «О телевидении и радиовещании».

Во время демонстрации кадров достижений авиации России Сирии Волошин заявил: «Нравится — не нравится, но это есть мощь». Из-за чего телеканал получил взыскание Нацсовета по вопросам радиовещания и телевидения Украины, сообщает «Укринформ»

В комментарии журналиста Нацсовет усмотрел нарушение части закона, которая не допускает трансляцию передач, содержащих «популяризацию или пропаганду правоохранительных органов , армии, других военных или силовых формирований государства-агрессора».

Ранее News. ruсообщал, что первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о своём отношении к жителям страны. Он разочаровался в том, что украинские граждане со свободой выбора не начали «творить новую политическую жизнь».

Экс-глава государства заявил, что украинские политики стали «исполнять заказы» и «служить неправдой» своим покровителям, а эрудированной патриотической элиты так и не появилось.