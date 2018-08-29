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Украина выдвинула фильм «Донбасс» на «Оскар»
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Украина выдвинула фильм «Донбасс» на «Оскар» 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Драма Сергея Лозницы «Донбасс» будет представлять Украину на премии американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на сайте государственного агентства Украины по вопросам кино.
«ФедералПресс» напоминает, что картина рассказывает о жизни в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Премьера состоялась 9 мая 2018 года на международном Каннском фестивале. Фильм получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд». Выйдет ли фильм в российский прокат пока неизвестно.
Среди других украинских фильмов побороться за «Оскар» могли: «Брама» Владимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк и «Миф» Леонида Кантера и Ивана Ясного.
Первый заместитель главы Госкино Сергей Неретин выразил уверенность, что «Донбасс» «как минимум, войдет в шорт-лист».
Как ранее сообщал «ФедералПресс», премия «Оскар» ввела новую номинацию.
Фото: Petr Novák, Wikipedia
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