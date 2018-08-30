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В Донбассе закрыли КПП «Новотроицкое»
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В Донбассе КПП «Новотроицкое» закрыли из-за пожаров 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Sputnik
КПП в подконтрольном Киеву поселке Новотроицкое в Донбассе в четверг не работает из-за пожара, его откроют после локализации очагов возгорания, сообщил пресс-центр операции Объединённых сил Украины.
Накануне пресс-служба специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщила, что КПП "Новотроицкое" в Донбассе временно закрыт из-за пожаров.
"Решением командующего Объединенных сил продлен режим "красный" на КПВВ "Новотроицкое", КРП "Березовое-1" и "Березовое-2". В настоящее время в непосредственной близости от контрольного поста "Березовое-2" продолжает гореть сухая трава. От огня детонируют минно-взрывные заграждения и неразорвавшиеся боеприпасы, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, следующих через линию разграничения", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
В пресс-центре также сообщили, что пропуск людей и транспорта через КПВВ восстановят после локализации очагов возгорания.
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