Ещё
Украина привела войска в боевую готовность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские войска приведены в боевую готовность после убийства Захарченко 

360tv.ru + ещё 34 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что после убийства главы ДНР Александра Захарченко властями самопровозглашенной республики было зафиксировано приведение в боевую готовность войск Украины на линии соприкосновения. Об этом Басурин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«После того, как произошло это циничное убийство, этот теракт, нами зафиксировано перемещение войск по линии соприкосновения. Украинские военные подняты по боевой подготовке», — заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР.
По его словам, убийство главы ДНР Александра Захарченко произошло «при регуляторе США». Басурин уверен, что Вашингтон «непосредственно участвовал в этом процессе».
Советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков позже заявил агентству РИА «Новости» о том, что ДНР фиксирует передвижение украинской бронетехники в направлении Волноваха-Докучаевск.
«Только что я говорил с министром обороны. Он сказал, что на некоторых направлениях, включая направление Волноваха-Докучаевск, наблюдаются интенсивные передвижения украинских войск», — цитирует агентство слова Казакова.
Он отметил, что на данном направлении замечено передвижение бронетанковой техники. Казаков подчеркнул, что в связи с этим, первый армейский корпус ДНР поднят по тревоге, а вместе с ним и все остальные вооруженные формирования.
360tv.ru: последние новости
Задержаны подозреваемые в покушении на Захарченко Власти ДНР официально подтвердили смерть Захарченко Кадыров прокомментировал смерть Александра Захарченко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подозреваемых в убийстве главы ДНР допросили267
Путин сделал заявление после убийства Захарченко1324
США вслед за СБУ обвинили в убийстве Захарченко432
Увеличилось число жертв теракта в Донецке27
«Это праздник»: украинцы радуются смерти Захарченко438
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение