Украинские войска приведены в боевую готовность после убийства Захарченко

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что после убийства главы ДНР Александра Захарченко властями самопровозглашенной республики было зафиксировано приведение в боевую готовность войск Украины на линии соприкосновения. Об этом Басурин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«После того, как произошло это циничное убийство, этот теракт, нами зафиксировано перемещение войск по линии соприкосновения. Украинские военные подняты по боевой подготовке», — заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР.

По его словам, убийство главы ДНР Александра Захарченко произошло «при регуляторе США». Басурин уверен, что Вашингтон «непосредственно участвовал в этом процессе».

«Только что я говорил с министром обороны. Он сказал, что на некоторых направлениях, включая направление Волноваха-Докучаевск, наблюдаются интенсивные передвижения украинских войск», — цитирует агентство слова Казакова.

Он отметил, что на данном направлении замечено передвижение бронетанковой техники. Казаков подчеркнул, что в связи с этим, первый армейский корпус ДНР поднят по тревоге, а вместе с ним и все остальные вооруженные формирования.