Украина прекратила преследование моряков судна «Норд»

Административные дела, возбужденные против экипажа российского рыболовецкого суда «Норд», закрыты. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий, юристы которого представляют интересы моряков.

Они доказали безосновательность обвинений в пересечении государственной границы. К тому же пока шли разбирательства, срок привлечения к административной ответственности закончился.

«Нам удалось доказать, что для привлечения к административной ответственности членов экипажа рыболовецкого судна «Норд» нет ровным счетом никаких оснований», — сказал Могильницкий.

Крымское судно «Норд» с десятью членами экипажа украинские пограничники задержали в Азовском море 25 марта. Капитану судна инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозило лишение свободы сроком до пяти лет.