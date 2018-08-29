Ещё
Украина прекратила преследование моряков судна «Норд»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина прекратила преследование моряков судна «Норд» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Административные дела, возбужденные против экипажа российского рыболовецкого суда «Норд», закрыты. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий, юристы которого представляют интересы моряков.
Они доказали безосновательность обвинений в пересечении государственной границы. К тому же пока шли разбирательства, срок привлечения к административной ответственности закончился.
«Нам удалось доказать, что для привлечения к административной ответственности членов экипажа рыболовецкого судна «Норд» нет ровным счетом никаких оснований», — сказал Могильницкий.
Крымское судно «Норд» с десятью членами экипажа украинские пограничники задержали в Азовском море 25 марта. Капитану судна инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозило лишение свободы сроком до пяти лет.
360tv.ru: последние новости
Новейшее оружие для ПВО начали разрабатывать в России «Когда ты глава МИД и надел на работу джинсы жены»: украинские пользователи высмеяли внешний вид Климкина Советник Порошенко заговорил об украинизации Дальнего Востока
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров заявил о крупном провале США82
США раскрыли «секрет» Кремля в Прибалтике25
Набиуллина пропала. Россияне в панике166
«Президент всех объединил»424
Топ-менеджер крупной компании странно погиб в Москве24
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
00:21
«Битва» французских и английских рыбаков попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение