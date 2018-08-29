«Газпром» направил ответ по иску «Нафтогаза» в суде Стокгольма

"Газпром" направил ответ по иску "Нафтогаза" в арбитраже Стокгольма по пересмотру тарифа на транзит газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы российской компании.

"Газпром" подал ответ на просьбу об арбитраже 14 августа 2018 года. Процессуальный график в настоящее время не составлен", — заявили в компании.

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз» отказывается прекращать арест активов «Газпрома».

Витренко добавил, что сумма компенсации, которую требуем «Нафтогаз» от российской компании по новым судебным процессам приравнивается к $12 млрд