Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей

В Facebook разгорелся скандал из-за видео президента Украины Петра Порошенко, снятого в рамках его поездки в Авдеевку.
Пользователи раскритиковали украинского лидера после того, как он посетил квартиру местной жительницы, у которой на холодильнике висели магнит с изображением флага России, а также фотография внука женщины в тельняшке и фуражке с надписью "Тихоокеанский флот".
"Внук на холодильнике)) Президент на флаг Российский засмотрелся на холодильнике… наверное забрал стиральную машинку сразу", — написал Nazar Zinych.
"Аааа! Жесть, жесть, жесть! Лютый зашквар! Просто представьте уровень фантастического кретинизма АП и его пресс-службы, которая завела президента и главнокомандующего в квартиру сепаратистов в Авдеевке, а потом еще и выпустила предательский сюжет на канале Порошенко. Семья сепаратистов не скрывает симпатий к кремлевским оккупантам и ждет их прихода в город", — заявил Сергiй Вакула.
"Порошенко бы еще в детском саду на фоне горшков попиариться. Главное, чтобы душевно, ''человечно'' выглядело. В стране нищей уже всю лабуду хавают", — отметила Kosuta Irina.
Украинский лидер посетил квартиру женщины в рамках церемонии символического запуска газопровода, соединяющего посёлок Очеретино с городом Авдеевка в Донецкой области.