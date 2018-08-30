На Украине составлен рейтинг самых ненавидимых политиков

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун возглавила рейтинг самых ненавидимых украинских политиков. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу американского Международного Республиканского Института.

Отдельно социологи замерили уровень одобрения деятельности президента страны Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана . Работу Порошенко на посту главы государства не одобряют 80 процентов украинцев, лишь два процента граждан полностью довольны его деятельностью. Уровень неодобрения главы правительства несколько ниже и составляет 74 процента. При этом одобряют работу Гройсмана тоже два процента украинцев.

В мае Порошенко побил антирекорд популярности. Тогда его деятельность на посту президента Украины не одобрял 81 процент граждан страны.