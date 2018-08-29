Фильм «Донбасс» Сергея Лозницы претендует на «Оскар–2019»

Об этом сообщается на странице украинского комитета в Facebook.

«Украинский оскаровский комитет объявил фильм, который будет выдвинут от страны на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Это «Донбасс» Сергея Лозницы », — говорится на странице комитета в соцсети.

Американская киноакадемия объявит фильмы, вошедшие в шорт-лист, 22 января 2019 года, церемония награждения состоится 24 февраля.

Премьерой фильма «Донбасс» открывалась одна из секций Каннского кинофестиваля, где позднее картина была награждена призом в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Рейтинг одобрения «Донбасса» западных критиков оценивался в 88%. Как отмечал политический консультант Анатолий Вассерман , это связано с тем, что в целом фильм показал представление Запада о Донбассе.