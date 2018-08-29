В Донбассе объявлено перемирие

В ОБСЕ призвали соблюдать «школьное» перемирие в Донбассе

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе использовать все возможности, чтобы очередное перемирие в Донбассе соблюдалось.

Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "школьное" перемирие, которое вступает в силу с 29 августа.

"Мы настоятельно призываем стороны использовать все возможности, чтобы нужды и интересы гражданского населения были поставлены на первое место. Следующее окно возможностей будет открыто, приблизительно, через шесть часов… Мы призываем стороны, чтобы они придерживались тех обязательств, которые они приняли в Минске недавно… Мы знаем, что стороны способны остановить боевые действия, если они захотят этого", — заявил журналистам Хуг.

Хуг добавил, что стороны конфликта должны воспользоваться возможностями очередного перемирия и отвести тяжелое вооружение, силы и средства из тех участков линии соприкосновения, на которых они находятся слишком близко. Выполнение данных обязательств поможет установить долгосрочный режим прекращения огня.

Он также отметил, что действующее "хлебное" перемирие длилось дольше, чем все остальные режимы прекращения огня в Донбассе.