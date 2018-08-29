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В Донбассе объявлено перемирие
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В ОБСЕ призвали соблюдать «школьное» перемирие в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе использовать все возможности, чтобы очередное перемирие в Донбассе соблюдалось.
Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "школьное" перемирие, которое вступает в силу с 29 августа.
"Мы настоятельно призываем стороны использовать все возможности, чтобы нужды и интересы гражданского населения были поставлены на первое место. Следующее окно возможностей будет открыто, приблизительно, через шесть часов… Мы призываем стороны, чтобы они придерживались тех обязательств, которые они приняли в Минске недавно… Мы знаем, что стороны способны остановить боевые действия, если они захотят этого", — заявил журналистам Хуг.
Хуг добавил, что стороны конфликта должны воспользоваться возможностями очередного перемирия и отвести тяжелое вооружение, силы и средства из тех участков линии соприкосновения, на которых они находятся слишком близко. Выполнение данных обязательств поможет установить долгосрочный режим прекращения огня.
Он также отметил, что действующее "хлебное" перемирие длилось дольше, чем все остальные режимы прекращения огня в Донбассе.
"Оно длилось и давало свои результаты довольно длительный период, в течение которого мы фиксировали низкие показатели режима прекращения огня, что давало нам возможность подтвердить низкое количество жертв среди мирного населения. И если говорить статистически, то предыдущие перемирия примерно заканчивались через две недели… это длилось дольше", — сказал Хуг.
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