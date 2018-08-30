Украина подготовилась к разрыву дружбы с Россией

Украина подготовила документы для денонсации договора о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией , заявил глава ведомства Павел Климкин «Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Это всегда было нашей позицией, мы ее отработали. В ближайшие дни мы пакет документов внесем», — цитирует его ТАСС. Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от МИД страны пакет документов, чтобы начать процесс разрыва соглашения о дружбе с Россией. Еще весной Киев объяснял необходимость договора о дружбе с Россией одним из «принципиальных соглашений», так как он нужен для исков против Москвы в международных судах. Чтобы денонсировать договор, Украина должна подготовить документы до 30 сентября — в противном случае весной договор будет продлен автоматически. В Кремле назвали этот шаг Киева неразумным.