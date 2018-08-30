Ещё
Украина подготовилась к разрыву дружбы с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина подготовила документы для денонсации договора о дружбе с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией, заявил глава ведомства Павел Климкин.
«Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Это всегда было нашей позицией, мы ее отработали. В ближайшие дни мы пакет документов внесем», — цитирует его ТАСС.
Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от МИД страны пакет документов, чтобы начать процесс разрыва соглашения о дружбе с Россией. Еще весной Киев объяснял необходимость договора о дружбе с Россией одним из «принципиальных соглашений», так как он нужен для исков против Москвы в международных судах.
Чтобы денонсировать договор, Украина должна подготовить документы до 30 сентября — в противном случае весной договор будет продлен автоматически.
В Кремле назвали этот шаг Киева неразумным.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинцам посоветовали перевозить родственников из России из-за «лучшей экологии» Тимошенко объявила о выдвижении на пост президента Украины Киев вручил обвинительное заключение капитану «Норда»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон634
Россия усилит Сирию75
Бил наповал: школьница получила от пенсионера пулю в грудь21
В МКС попал метеорит29
Российские пенсии сравнили с мировыми1051
Видео
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение