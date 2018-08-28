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В Нацбанке Украины надеются, что в резервы до конца года поступит $5 млрд
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В Нацбанке Украины надеются, что в резервы до конца года поступит $5 млрд 

РИА Новости 4 часа назад
КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Национальный банк Украины ожидает поступления в резервы до конца года около 5 миллиардов долларов, включая транш от МВФ, кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов, передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на заявление замглавы Нацбанка Украины Олега Чурия.
По его словам, МВФ — достаточно формальная организация, и если фонд объявил о приезде миссии, то шансы получения очередного транша достаточно высокие, и до конца года Киев может получить около 2 миллиардов долларов.
Замглавы Нацбанка пояснил, что получение очередного транша от МВФ открывает путь для получения порядка 1,5 миллиарда долларов до конца года от Всемирного банка и Европейской комиссии, а также станет позитивным сигналом для частных инвесторов, чтобы Украина могла разместить евробонды на более длительный срок и под более низкие проценты.
"Мы ожидаем, что министерство финансов сможет разместить евробонды около 1,5 миллиарда долларов", — добавил Чурий. По его словам, «все вышеперечисленные поступления будут зачислены в международные резервы Украины».
Ранее Нацбанк сообщал, что международные резервы Украины за июль сократились на 1,3% и на 1 августа составили 17,7 миллиарда долларов. Международные резервы сокращаются уже три месяца подряд (в мае-июле), в апреле был незначительный рост.
При этом в июле Нацбанк сообщил, что снизил прогноз по международным резервам примерно на 1 миллиард долларов — с 21,6 до 20,7 миллиарда долларов на конец года, поскольку на конец года Украина планирует разместить еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов вместо ранее планируемых 2,5 миллиарда долларов.
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