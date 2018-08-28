Украинский паспорт станет мостом из Украины в Грузию

«Соглашение о поездках граждан согласовано причастными ведомствами украинской стороны. Теперь мы отправили ноты в МИД Грузии», — сказал Долгов.

Он напомнил, что директор Консульского департамента МИДа Сергей Погорельцев проводил консультации в Грузии три недели назад.

Нью-Йорке. По его словам, дальше правительство Украины должно принять решение о подписании и уполномочить на ее подписание соответствующего представителя. Украинская и грузинская стороны намерены подготовить все необходимое для подписания во время Генассамблеи ООН

Ранее сообщалось, что в скором времени гражданам около 60 стран, имеющих безвизовый режим с Европейским союзом , придётся дополнительно получать спецразрешение для поездки. Гражданам Украины, Молдавии , Грузии и Великобритании станет сложнее попасть на территорию стран Шенгенского соглашения. Послы стран ЕС одобрили новую Систему авторизации въезда в Европу (ETIAS) для граждан третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом. Новые правила касаются только тех стран, с которыми ЕС подписал договор о безвизовом режиме.

Сейчас для въезда на территорию ЕС, например, украинцам необходимо показать офицеру на границе биометрический паспорт, а также обратный билет, бронь номера в отеле, страховку и документ о наличии денег на расходы. Такие же правила действуют для граждан Грузии и Молдавии.

После вступления в силу новых правил процедура будет усложнена.