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Украинский паспорт станет мостом из Украины в Грузию
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Украинский паспорт станет мостом из Украины в Грузию 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил посол Украины в Грузии Игорь Долгов на встрече с журналистами в Киеве, передает LB.ua.
«Соглашение о поездках граждан согласовано причастными ведомствами украинской стороны. Теперь мы отправили ноты в МИД Грузии», — сказал Долгов.
Он напомнил, что директор Консульского департамента МИДа Сергей Погорельцев проводил консультации в Грузии три недели назад.
По его словам, дальше правительство Украины должно принять решение о подписании и уполномочить на ее подписание соответствующего представителя. Украинская и грузинская стороны намерены подготовить все необходимое для подписания во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что в скором времени гражданам около 60 стран, имеющих безвизовый режим с Европейским союзом, придётся дополнительно получать спецразрешение для поездки. Гражданам Украины, Молдавии, Грузии и Великобритании станет сложнее попасть на территорию стран Шенгенского соглашения. Послы стран ЕС одобрили новую Систему авторизации въезда в Европу (ETIAS) для граждан третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом. Новые правила касаются только тех стран, с которыми ЕС подписал договор о безвизовом режиме.
Сейчас для въезда на территорию ЕС, например, украинцам необходимо показать офицеру на границе биометрический паспорт, а также обратный билет, бронь номера в отеле, страховку и документ о наличии денег на расходы. Такие же правила действуют для граждан Грузии и Молдавии.
После вступления в силу новых правил процедура будет усложнена.
Минимум за четыре дня до даты поездки все, кто собирается пересечь границу со странами ЕС, должны будут заполнить заявку на сайте и уплатить 7 евро сбора. Данные паспорта сверят с базой данных ЕС и Интерпола, и только после этого будет выдано разрешение на въезд.
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