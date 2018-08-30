Газовый рынок Европы: при многообразии выбора альтернативы «Газпрому» нет

МОСКВА , 30 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Цена на природный газ в Европе значительно повысилась и приближается к уровню декабря прошлого года, когда произошли перебои в поставках из-за взрыва и пожара в австрийском Баумгартене — крупнейшем газовом хабе Центральной Европы.

Непредвиденное подорожание газа в конце текущего лета и низкий уровень запасов в подземных хранилищах могут привести к еще более резкому росту цен на «голубое топливо» в преддверии отопительного сезона. Сдержать рост цен может "Газпром" , который осуществляет экспорт в Европу по долгосрочным контрактам и обладает потенциалом для увеличения поставок.

Цены растут, потребление тоже

Традиционно на газовом рынке Европы летом устанавливается затишье и цены снижаются, но этот год стал исключением. Спотовая цена на National Balancing Point (NBP) в Великобритании — основном европейском газовом хабе — превысила 0,68 фунта/млн BTU (около $313/тыс. куб. м).

Прошлая зима в Европе была одной из самых холодных за последнее десятилетие. Это стало причиной роста потребления и падению запасов в ПХГ значительно ниже среднего уровня за последние пять лет. В этом году возникла необходимость пополнения ПХГ в большем объеме, чем в прошлом 2017 году. По оценке западных экспертов, до сентября страны Евросоюза должны закачать в ПХГ 93,5 млрд куб. м газа — на 4,9 млрд куб. м больше, чем в прошлый год.

Кроме того, из-за установившейся жаркой погоды в июле и августе в крупнейших европейских странах резко повысилось потребление электроэнергии. Однако жара в Европе привела к сокращению генерации на атомных электростанциях. Во Франции , которая обеспечивает 75% своих потребностей за счет атомной генерации, компания EDF (Elecricite de France) была вынуждена вывести из эксплуатации четыре блока на трех АЭС из-за повышения температуры воды в Роне и Рейне . Вода этих рек используется для охлаждения ядерных реакторов.

Еще одна причина подорожания газа в Европе — стремление энергетических компаний уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. Сейчас в ЕС стоимость квот на выбросы углекислого газа находятся на максимальном уровне за последние десять лет, это способствует спросу на природный газ. Из-за высокой стоимости квот европейские производители электроэнергии вынуждены использовать на ТЭС природный газ вместо «грязного» угля.

Западные эксперты в большинстве своем уверены, что рост цен на газ продолжится предстоящей осенью. Тенденция на снижение цен может появиться только в случае аномально теплой зимы, что приведет к снижению спроса на природный газ со стороны домохозяйств и генерирующих компаний.

СПГ уплыл в Азию

Восполнить запасы газа европейцам за счет увеличения импорта СПГ также стало затруднительно. Европейские потребители получают СПГ только в соответствии с ранее подписанными долгосрочными контрактами, поскольку практически все спотовые партии направляются в Юго-Восточную Азию. Несмотря на повышение цен на природный газ в Европе, этот вид топлива в Юго-Восточной Азии стоит еще дороже — свыше 10/млн BTU (около $370/тыс. куб. м). При этом поставки СПГ в восточном направлении осуществляются в том числе через европейские терминалы, которые используются как временные хранилища и перевалочные пункты.

В Юго-Восточной Азии лето 2018 года выдалось жарким, как и в Европе, поэтому страны региона увеличили потребление природного газа — в основном в виде СПГ — а сейчас пополняют свои запасы, готовясь к отопительному сезону.

Самыми быстрыми темпами увеличивает закупки газа за рубежом Китай. Пекин продолжает реализацию программы сокращения использования угля в промышленности и домохозяйствах, заменяя его самым экологически чистым ископаемым топливом — природным газом. Всего за семь месяцев 2018 года спрос на природный газ в стране вырос в годовом исчислении на 17,8%, достигнув 157,2 млрд куб. м. Из этого объема собственная добыча составила 90,8 млрд куб. м, а импорт — 68,2 млрд куб. м, рост к январю — июлю 2017 года составил 38,5%. Согласно прогнозам ряда китайских экспертов, импорт газа в Поднебесную в текущем году может достигнуть 120 млрд куб. м — больше половины из этого объема в виде СПГ.

По данным Главного управления таможни КНР, в июле импорт СПГ в страну достиг 4,15 млн т — на 33,8% больше по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В январе — июле в Китай было поставлено 27,9 млн т, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 47%.

Отказ от американского СПГ, как ответная реакция на дискриминационную политику США по отношению к китайским товарам, не привели к сокращению импорта природного газа в Китай.

Надежда на «Газпром»

Ситуация на газовом рынке Европы может усугубиться с началом отопительного сезона. На фоне роста потребления газа собственная добыча в странах ЕС снижается. Правительство Нидерландов намерено понизить лимит добычи газа на Гронингенском газовом месторождении до 19,4 млрд куб. м. уже в следующем «газовом» году, который начинается вместе с отопительным сезоном в октябре.

Добыча на Гронинген — некогда крупнейшем месторождении Европы — в этом году составит не более 20 млрд куб. м вместо запланированных 21,6 млрд куб. м. В прошлом году объем добычи составил 24 млрд куб. м. Сокращение добычи на Гронинген идет более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, что увеличивает зависимость не только Нидерландов, а всей Европы от поставок из-за рубежа.

В прошлом году потребление газа в европейских странах увеличилось на 5% к 2016 году — до 548 млрд куб. м. Российский «Газпром» обеспечивает 35% от совокупного спроса в Европе и является единственным экспортером трубопроводного газа, что дает возможность увеличить поставки в соответствии с растущими запросами европейцев. Другие традиционные экспортеры трубопроводного газа в страны ЕС — Норвегия и Алжир — оказались неспособны увеличить добычу и обеспечить растущий спрос со стороны европейцев.

"Газпром" последние годы стабильно наращивает экспорт в дальнее зарубежье — страны Европы и Турцию. Европейские потребители вынуждены увеличивать закупки газпромовского топлива, несмотря на жесткую риторику и враждебную политику по отношению к российской компании. Стоимость российского газа значительно ниже, чем цены на основных европейских хабах. По предварительным оценкам, в третьем квартале текущего года стоимость топлива, поставляемого «Газпромом» в Европу, составит 250/тыс. куб. м — существенно ниже, чем на британском NBP.

В 2017 году поставки «Газпрома» в страны дальнего зарубежья превысили 194 млрд куб. м. С 1 января по 15 августа этого года экспорт вырос на 5,7% — до 125 млрд куб. м. В 2018 году экспорт газа может достигнуть рекордного значения 200 млрд куб. м.

Коридор есть, газа нет Во время трехдневного визита в Закавказье канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что открытие «Южного газового коридора» (ЮГК) является «хорошей новостью для энергоснабжения ЕС». ЮГК создается для доставки в Европу азербайджанского газа в объеме 16 млрд куб. м/г и рассматривается как альтернатива поставкам «Газпрома».

Брюссель хочет диверсифицировать импорт энергоносителей, чтобы снизить зависимость от России. После завершения переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым канцлер Германии особо подчеркнула роль ЮГК. Предполагается, что ЕС будет получать по новому трубопроводу 10 млрд куб. м/г азербайджанского газа, еще 6 млрд куб. м/г мощности предназначены для потребителей в Турции.

В июне был запущен в эксплуатацию TANAP — газопровод из Азербайджана до греческо-турецкой границы. Этот газопровод протяженностью 1,85 тысячи км является составной частью ЮГК. Начало поставок в Европу ожидается в 2020 году.

В январе — июле 2018 года добыча товарного газа в Азербайджане составила 10,47 млрд куб. м. Это на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Многие эксперты ставят под сомнение способность Баку осуществлять экспорт газа в соответствии с объявленным объемами в течение продолжительного времени.

Отметим также, что в прошлом году российский «Газпром» возобновил поставки газа в Азербайджан.